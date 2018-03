Uomini e Donne, Tina show: stavolta se la prende col pubblico in studio

Tina Cipollari ha aperto un nuovo fronte di battaglia. In occasione della puntata di oggi, l’opininista di “Uomini e donne” se l’è presa con alcune signore sedute tra il pubblico, colpevoli – a suo dire – di difendere Gemma Galgani, sua eterna nemica.

Per Tina, Gemma è una causa persa. Proprio non sopporta, infatti, il modo in cui la Dama continui ad “elemosinare” amore da Giorgio Manetti, l’uomo di cui è ancora innamorata ma che non la fila in alcun modo. “Che donna sei?”, ha gridato la Cipollari in studio alla bella torinese. “L’amore non si compra, non si vende e non si elemosina. Se non c’è non c’è. Non puoi obbligare un uomo ad amarti”. Di fronte a quest’attacco, Gemma ha risposto a tono. Non solo: in suo soccorso è arrivata anche qualche donna seduta tra gli spettatori. E Tina non c’ha visto più: “Guarda quelle altre lassù… Tutte a dire ‘brava’! Ma guardale. Ma perché voi avete fatto lo stesso per conto di lei… Avrete supplicato gli uomini…. Perché guarda le facce”.