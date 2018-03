Uomini e Donne, Tina lancia una torta in faccia a Gemma

Prosegue la guerra tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. L’opinionista e la dama di ‘Uomini e Donne’ non si possono proprio vedere e, ormai da un anno a questa parte, mettono in scena siparietti al veleno nel pieno delle puntate. Oggi l’ultima scenata. Apice del climax di rabbia provato da Tina nei confronti della dama torinese. La Cipollari, infatti, si è alzata e ha lanciato una torta in faccia alla rivale. Solo due settimane fa le tirava in faccia un gavettone.

Oggetto di tensione la sfilata organizzata in studio qualche minuto prima. In una gara tra dame a chi è più sensuale, Gemma ha guadagnato ben la terza posizione imitando Sharone Stone in "Basic Instinct", piazzandosi piuttosto in alto. Immediata la frecciata di Gemma: “Accavallare le gambe in quel modo alla tua età è di cattivo gusto”.

Esausta della lite, Tina ha abbandonato lo studio. Gemma, però, ha continuato a provocarla (“E’ nervosa perché sperava arrivassi ultima. Sta prendendo un digestivo per il mal di stomaco”) tanto che l’altra è tornata dal backstage con una grande torta in mano e gliela ha lanciata in faccia. La Galgani ha reagito con la solita nonchalance, senza scomporsi troppo: “Be Maria, è in tema con il mio abito bianco. Anzi, mo la assaggio pure: è buona veramente”. E poi un ringraziamento non-sense alla conduttrice: “Grazie Maria, è buona davvero”. Contenta lei, contenti tutti.