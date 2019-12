Uomini e Donne, furia Tina contro una signora del pubblico: "Si faccia i ca*** suoi, la denuncio"

Incontenibile Tina Cipollari. Nella puntata di 'Uomini e Donne' in onda oggi pomeriggio l'opinionista romana si è scagliata contro una signora seduta tra il pubblico in studio. Il motivo? La donna ha 'osato' accusare Tina di aver inviato un mazzo di fiori a Juan per far ingelosire Gemma.

Tina contro la signora del pubblico a Uomini e Donne

Chi segue Uomini e Donne lo sa: la lite tra Tina e Gemma va avanti ormai da anni, tra punzecchiature e dispetti. Ed è proprio per questo motivo che la signora, seduta tra le ultime file, ha pensato che la vamp ha ideato questo escamotage per indispettire ancora una volta la Dama torinese, che da qualche settimana sta frequentando Juan. Accuse di fronte alle quali Tina ha perso definitivamente la pazienza.

"E' stata lei a mandare i fiori, ne sono convinta, perché lei va sempre contro Gemma", ha dichiarato la donna. "La denuncio", è sbottata di tutta risposta Tina. E Maria De Filippi ha provato ad abbassare i toni e riportare la lite su un piano di realtà: "Tina, non ci sono gli estremi per una denuncia".

Ma la signora non si è lasciata spaventare. "Le tue parole me le metto sotto ad una scarpa sporca di fango", ha gridato contro Tina. "E io sai dove me le metto?", la risposta dell'opinionista, che ha rilanciato: "Si faccia i ca*** suoi! Maria, da oggi voglio che in studio vengano solamente persone schierate dalla mia parte e non da quella di Gemma".

Subito dopo Gemma ha fatto il suo ingresso in studio ed è andata ad abbracciare la donna che l'ha difesa: "Grazie per le tue parole, grazie per il tuo coraggio, sei stata sola contro tutti".