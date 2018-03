Uomini e Donne, lo sfogo di Gemma dopo la torta in faccia: "A Tina rode"

E' una guerra senza esclusione di colpi ormai tra Gemma e Tina. Le due continuano a rimbeccarsi, anche se è la Cipollari ad alzare sempre il tiro e provocare fino al limite della sopportazione, arrivando a tirarle addirittura una torta in faccia.

Durissimo lo sfogo di Gemma, nel camerino dopo la puntata, che lancia una frecciatina non solo alla sua nemica ma anche all'ex Giorgio: "Tina mi odia. La torta in faccia però andava a Giorgio. Quando io uscivo con quel signore ero una donna, non una donna da letto. Se lo avessi saputo non sarei partita nemmeno la seconda volte per Firenze".