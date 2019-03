Gelo a C'è Posta per Te, Gianluca Vacchi: "Se ti metti a 90 gradi...". Il pubblico protesta

(Nel video in alto, la battuta di Vacchi al minuto 49.00)

Tra i pretendenti che ieri sera sono stati chiamati da Maria De Filippi a 'C'è Posta per Te' per trovare un nuovo compagno a Luciana Littizzetto (da poco tornata single), c'era anche Gianluca Vacchi. L'imprenditore e dj, famoso in tutto il mondo per i suoi "balletti social" condivisi su Instagram, si è messo in gioco con autoironia, tra danze, risate e scherzi. Peccato, però, che sia poi scivolato in una battuta osé che è piaciuta poco al pubblico.

Gianluca Vacchi a C'è Posta per Te

Ma andiamo con ordine. Subito dopo l'ingresso di Vacchi, Lucianina comincia con le sue battute: "Balli come una mosca che cade nella birra, lo sai?", dice all'imprenditore. E ancora: "Quando tu balli, Alessandra Celentano (professoressa di danza del talent Amici, ndr) ha i mancamenti"; "Dici che sei un imprenditore, ma precisamente, che cosa imprendi?". Vacchi sta al gioco: ride e scherza senza prendersela troppo.

La battuta hot di Vacchi a C'è Posta per Te

Poi, però, al momento del "test del marito perfetto", la star dei social sfora. Quando infatti la Littizzetto lo mette alla prova sulla sua abilità di usare la lavatrice e di lavare gli asciugamani, lui mette su un gioco di parole facendo leva sui "novanta gradi". Una gag che termina con la battuta: "Se ti metti a 90 gradi si può fare". E con il visibile imbarazzo della comica.

La caduta di stile di Vacchi non piace sui social, dove i telespettatori lo tacciano di cattivo gusto.

Maria quando Vacchi ha fatto la battuta sui 90 gradi#cepostaperte pic.twitter.com/N25LICCIaP — Marchesa per identificazione personale (@andrexx99x) 9 marzo 2019

In un mondo giusto dopo questa battuta Vacchi si ritroverebbe con 10 followers.

#cepostaperte — Cuore di immondizia (@momentsofbeing_) 9 marzo 2019

Questi siparietti degradanti non sono neanche trash, sono tristi. Vacchi (e vabbè potrei fermarmi qui) che sul fare la lavatrice a 90 gradi dice “se ti metti tu a 90 gradi si può anche fare”. #CePostaPerTe — ALABASTER ♄ (@iamALABASTER) 9 marzo 2019

La battuta dei 90 gradi di Vacchi è UNO SQUALLORE. #cepostaperte — diamondheart 🤦🏻‍♀️ (@lostdiadem) 9 marzo 2019