Barbara d'Urso e i like della rivale, Venier: "Se ne occuperà il mio avvocato"

La tensione è alle stelle tra Mara Venier e Barbara d'Urso, in lotta non solo per gli ascolti della domenica ma anche per una serie di frecciatine e botta e risposta al vetriolo che vanno avanti ormai da settimane tra social e copertine.

L'ultima a sparare le cartucce è stata Carmelita, che in un'intervista al settimanale Oggi ha raccontato la sua versione dei fatti: "Mi hanno mandato delle foto, perché io non seguo i social, in cui Mara postava sulle sue storie di Instagram i commenti dei miei più grandi odiatori, certi leoni da tastiera che scrivono di me cose orribili, che insultano me, i miei fratelli e i miei figli. Ed è ormai noto che lei vada sul mio profilo e metta i like proprio a certi miei odiatori, l’hanno scritto diversi siti. Non capisco questi gesti. Io non ho nulla contro Mara, continuo a volerle bene e la sfida della domenica non è certo una sfida a livello personale".

Mara Venier non ha replicato direttamente, anche se il suo ultimo post su Instagram - durissimo - ha tutta l'aria di essere rivolto alla sua ex amica. Nessuna risposta a chi glielo chiede direttamente, poi un follower le fa notare: "Più che i like a qualche commento di troppo è pesante l'accusa di aver pubblicato tali commenti nelle storie. Secondo me c'è un profilo fake che fa queste cose. Non voglio proprio pensare che sia diversamente". La zia Mara a questo punto rompe il silenzio: "Per tutto questo se ne occuperà il mio avvocato".