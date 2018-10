Mara Venier conferma la lite con Barbara d'Urso: la risposta piccata

Più che Mara c'è maretta. Dopo mesi di rassicurazioni sulla loro inossidabile amicizia, che mai e poi mai sarebbe stata messa in discussione da una stagione televisiva a caccia di ascolti, Mara Venier e Barbara d'Urso sono ai ferri corti. A confermare la tensione tra le due signore della domenica è proprio la Venier.

"Lei ieri ha prontamente corretto il mio commento in cui asserivo che il comportamento delle due signore della domenica fosse da bambine dell'asilo - ha scritto un follower a Nicola Carraro, marito della conduttrice di Domenica In - Affermando che la signora Mara Venier non c'entrava nulla. Mi tocca smentirla perché in questo ultimo post leggo 'altrochecurve' (hashtag lanciato dalla zia Mara, probabilmente riferendosi alle curve dell'Auditel tanto care alla rivale, ndr). Scusa la domanda, secondo lei queste non sono provocazioni?". La risposta è arrivata dalla Venier in persona: "Le rispondo io. Non si sbaglia affatto... E certamente non metterò qua su Instagram il perché".

Mistero sui motivi della lite, dunque, anche se l'ipotesi ascolti è quella che si fa più largo. Insomma, è una coincidenza che i rapporti si siano incrinati proprio dopo le prime puntate, sul 2 a 1 per Mara? All'Auditel l'ardua sentenza...