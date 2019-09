Veronica Satti senza filtri: "Taylor Mega e le ragazze? Queste qui non se la sono mai vista"

Il "triangolo amoroso" tra Taylor Mega, Giorgia Caldarulo e Erica Piamonte continua a far parlare. Dopo le insinuazioni del paparazzo Alan Fiordelmondo, che ritiene la love story organizzata a tavolino per ottenere visibilità mediatica, adesso anche Veronica Satti, ex gieffina dichiaratamente bisessuale, mette in dubbio la veridicità della questione.

Veronica Satti contro Taylor Mega: il messaggio

Veronica si è scagliata contro le ragazze subito dopo la puntata di ieri di 'Live - Non è la d'Urso', dove Taylor e Giorgia hanno ufficializzato la loro relazione con buona pace di Erica (che fino a quest'estate stava in una "relazione aperta" con Taylor). "Sarò volgare - dice Veronica - Sono settimane che le mie follower della comunità LGBT mi chiedono che cosa ne penso del trangolo di Taylor. Ecco, io penso che sia una baraccontata. Adesso sono andata di là e mia nonna stava vedendo 'Live - Non è la d'Urso' e le ho viste in ascensore. Non mi sembrava un lesbodramma e io di lesbodrammi me ne intendo. Queste qui non se la sono mai leccata, non se la sono neanche mai vista secondo me. Io due donne che hanno fatto sesso le riconosco".

Il discorso di Veronica si fa poi più serio e sentito, invitando le ragazze a non mettere in mezzo questioni delicate come l'omofobia: "Detto questo mi auguro sia tutto vero, perché se fosse finto significherebbe speculare sulla comunità LGBT".