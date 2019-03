Grandi chef e droga? Vissani dopo la bomba di Rubio: "Lasciatelo stare, è come Corona"

Le ultime dichiarazioni di Chef Rubio - rilasciate al Fatto Quotidiano - hanno provocato un terremoto nel mondo dei fornelli. "Ancora molti pippano" ha detto senza peli sulla lingua e con altrettanta mancanza di filtri ha detto la sua anche su Gianfranco Vissani, per il quale assicura non nutrire un briciolo di stima.

"Non mi interessa cosa ha detto - ha risposto Vissani ai microfoni dei Lunatici, su Radio 2 - Ha dichiarato che non mi stima? Lasciamo perdere. Io non lo conosco. Queste mezze tacche, questa gente che esce fuori, non mi interessa, non voglio saperne. Ha detto che i grandi cuochi si drogano tutti? Io penso proprio che lui stia andando fuori i binari. La colpa è dei giornalisti che lo intervistano. Più lo intervistano e più va fuori da ogni schema. Mi sembra uno come Corona, lasciatelo perdere".

E altre quattro Vissani ne ha cantate a Salvini e Di Maio: "Dovrebbero fare più fatti e poche chiacchiere, ultimamente ci stiamo perdendo. Dico sempre che questi ragazzi bisogna farli comandare, ma forse non ce la fanno. Resto salviniano, ma ad esempio la questione Tav non mi piace come la stanno gestendo. Non possiamo mettere in mezzo i cavilli giuridici, qui c'è gente che deve lavorare".