Adriana Volpe torna su Giancarlo Magalli: “Non ne posso più, la sua è un’ossessione”

Adriana Volpe – Giancarlo Magalli: la guerra (nemmeno più tanto fredda) continua a colpi di battute, repliche e controrepliche a distanza di anni da primo clamoroso litigio in diretta televisiva.

A distanza di qualche giorno dall’ultimo scontro che ha visto uno commentare gli ascolti del nuovo programma della ex compagna de ‘I Fatti Vostri’ e l’atra replicargli a tono, la conduttrice di ‘Ogni mattina’ è tornata sull’argomento dicendosi esacerbata dalla situazione. “Non ne posso più… Ancora un attacco in un momento in cui lui non va nemmeno in onda e dovrebbe starsene in campagna e rilassarsi”, ha dichiarato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: “Le sue parole sono inqualificabili e non fanno altro che mostrare la sua bassezza umana. Sono il suo chiodo fisso, la sua, ormai, è un’ossessione”. Un riferimento specifico, poi, Adriana Volpe lo ha rivolto al gesto di Magalli in riferimento agli ascolti registrati nelle prime puntate del nuovo talk di Tv8: “Ma quello che non ho proprio digerito è stata la faccina con l’invito a stare zitta… Una mancanza di rispetto nei miei confronti e di tutti quelli che lavorano con me”.

E a proposito dello share non esaltante, la conduttrice non si è detta preoccupata, spiegando che i numeri sono giustificati dal grado di indipendenza e autorevolezza del programma che conduce non come un riscatto, ma come parte di un percorso di vita: “Noi non puntiamo agli ascolti ma, appunto, a essere differenti anche grazie alla sinergia con Sky Tg24”.