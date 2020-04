Yari Carrisi, la ‘precisazione’ dopo gli insulti a Barbara d’Urso (che non resta in silenzio)

A qualche ora dal pesante attacco contro Barbara d’Urso, Yari Carrisi è tornato sulla questione che ha destato un certo scalpore tra i follower con una ‘precisazione’ volta a spiegare il motivo di quel "La Durso deve morire" pubblicato sulle sue storie Instagram. Attaccato dagli utenti per un’esclamazione tanto feroce, in un secondo momento il figlio di Al Bano e Romina Power ha sottolineato come l'attacco fosse rivolto al tipo di programmi presentati dalla conduttrice, e non alla d'Urso in prima persona.

"È ovvio che mi riferisco al programma e non alla persona fisica che ha dato il nome al programma. Il tipo di show che non aiuta a vivere meglio ma è cattivo ed ignorante e si approfitta della gente e delle sventure delle persone, ed è ora di relegarlo al passato. Da anni si è propagato in tutte le case d'Italia come un virus, ed è ora di chiudere il flusso negativo che emana. Non è mai stata mia intenzione augurare la morte a nessun essere vivente ma esclusivamente augurarmi/ci la fine di un programma che ritengo dannoso".

Barbara d’Urso commenta indirettamente l’insulto ricevuto da Yari Carrisi

Senza entrare nel merito della vicenda, Barbara d’Urso si è comunque riferita alle durissime parole di Yari Carrisi di cui è stata destinataria condividendo il pensiero della sorella Daniela che ha preso le sue difese citando proprio il terribile augurio di morte ricevuto. ‘#sorelle’ è stato il commento della conduttrice al pensiero di Daniela che, rivolgendosi a Yari, ha scritto: "Dunque tu, figlio di Al Bano e Romina Power, stai dicendo che mia sorella deve morire? Quindi vuoi che mia sorella muoia? Le stai augurando la morte".

Non è chiaro quali siano i motivi che hanno spinto Yari Carrisi a scrivere quelle parole così dure nei confronti di Barbara d’Urso, in buoni rapporti sia con il padre Al Bano che con Loredana Lecciso, ma decisamente meno in confidenza con Romina Power che non ha mai accettato di andare ospite di uno dei suoi programmi.