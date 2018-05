L'abito bianco di Meghan Markle: un incredibile vestito da sogno

L'arrivo dell'attrice Meghan Markle era senz'altro uno dei momenti più attesi di tutta la cerimonia nuziale. Un'attesa giustificata non solo per i "momenti innovativi" che gli sposi hanno introdotto nel giorno del matrimonio, come l'arrivo di lei non accompagnata da nessuno se non nell'ultima parte della navata ma soprattutto per scoprire quale abito avrebbe indossato la sposa.

Il vestito di Meghan Markle

Una cifra non proprio alla portata di ogni sposa quella che Meghan Markle ha speso per il suo abito nuziale: 125mila euro circa è il valore del vestito confezionato dalla maison australiana Ralph & Russo che lo ha interamente cucito a mano e intarsiato di perline. Meghan ha percorso da sola il suo ingresso nella navata della cappella al Castello di Windsor fino a che non è stata accolta dal principe Carlo che l'ha accompagnata all'altare dal principe Harry. Previsto un secondo cambio d'abito per la festa che si terrà dopo la cerimonia.

Il principe Harry e lo strappo alla regola nel giorno del suo matrimonio

Non è passato inosservato lo strappo alla regola che il principe Harry si è concesso nel giorno del suo matrimio: già perché l'etichetta vorrebbe la barba rasa con l'alta uniforme. Invece il secondo genito di Carlo e Lady D. ha scelto di non tagliarla. Un "fuori programma" che non ha assolutamente danneggiato l'immagine di lui, anzi lo ha reso ancora più particolare in un giorno così importante.