Lutto per Ada Alberti: il triste messaggio dell’astrologa di ‘Mattino 5’

Lutto per Ada Alberti: la nota astrologa televisiva dei programmi di Canale 5 ‘Mattino 5’ e Pomeriggio 5’ ha condiviso con i follower la triste notizia della morte della madre malata da tempo.

"Te ne sei andata dopo anni di dolore, ora sei in cielo e sei guarita mamma. Ti amerò per sempre", ha scritto su Facebook la donna, moglie di Franco Oppini (ex marito di Alba Parietti), allegando alla didascalia la foto della sua mano che stringe quella della madre. “Ora sei libera, guarita finalmente. Salutami Dio mamma”, è stato l’atro messaggio condiviso con i follower di Instagram che in queste ore le stanno inviando i loro più sentiti commenti d’affetto.

Ada Alberti, carriera e vita privata

L’astrologa siciliana Ada Alberti è diventata nota al grande pubblico nel 1996 grazie alla trasmissione ‘Tappeto Volante’ condotta da Luciano Rispoli. Negli anni gli spazi televisivi durante ‘Domenica In’, ‘Verissimo’, ‘Mattino 5’ e ‘Pomeriggio 5’ hanno contribuito ad accrescere la sua popolarità che è anche legata a quella del marito, l'attore Franco Oppini, ex marito di Alba Parietti.