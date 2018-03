Addio tra Tatangelo e D'Alessio, cosa c'entra Loredana Lecciso?

Non si arrestano i rumors sulla rottura tra Anna Tatangelo a Gigi D'Alessio. La coppia, tra le più amate nel mondo dello spettacolo, si è detta addio dopo 12 anni d'amore un figlio, Andrea, 8.

Alla base della separazione ci sarebbero diverse ragioni. Litigi, incomprensioni, incomunicabilità. La cantante si Sora ha confessato che desiderava un matrimonio, un altro figlio, ma pare che il collega - già papà di tre eredi e con un divorzio alle spalle - non si sentisse pronto, e per lei rinunciare a queste due cose era troppo.

Diversi modi di concepire il rapporto, dunque, avrebbero portato ad interrompere la relazione. Eppure, in queste ore, c'è chi sta tirando in ballo un presunto flirt con Loredana Lecciso. Lo riporta "Pomeriggio 5" nella puntata in onda oggi, venerdì 30 marzo. La notizia che ha fatto sobbalzare dalla sedia i fan, però, andrebbe circostanziata: l'episodio sarebbe avvenuto in passato e, soprattutto, non è mai stato confermato dai diretti interessati. Loredana, infatti, interpellata anni fa sul tema, ha così risposto: "A questa domanda non posso rispondere. Quello che le posso dire è che considero D’Alessio uno dei più grandi artisti dei nostri tempi".

La Lecciso, dunque, è lontana dall'essere la causa della rottura tra i due. Almeno fino a prova contraria. La crisi tra Gigi ed Anna è legato a ragioni interne alla relazione. «Gigi è stato ed è e sarà sempre la persona più importante della mia vita… - ha detto Anna al 'Maurizio Costanzo Show' - Ci sono sempre stata, anche mettendomi contro il mondo, per la famiglia e per l’amore. Mi sono presa tante critiche all’epoca e tuttora, però ci ho sempre creduto e ci credo». E, durante l'intervista nel talk di Costanzo, Gigi è intervenuto telefonicamente e ha ripetuto quello che ha detto dalla ex: "Le storie sono sempre vere, le storie non si cancellano…Le storie non sono scritte a matita, sono scritte con la penna e, quando le scrivi, le scrivi con il sangue".