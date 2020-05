Adele torna sui social e sfoggia un fisico da capogiro, i fan: “Sei incredibile”

Dopo mesi di assenza Adele è tornata sui social con una foto che ha messo in risalto il fisico snello quale risultato di una dieta intrapresa da tempo. 30 sarebbero i chili che la cantante 32enne avrebbe perso grazie al rigoroso regime alimentare intrapreso, al Pilates e a costanti lezioni di boxe, ma c’è anche chi sostiene che siano molti di più. Comunque sia, l’immagine così esaltata da un miniabito che scopre le gambe non ha lasciato indifferenti i milioni di fan che in poche ore hanno apprezzato lo scatto. “Sei incredibile”, scrivono in molti alla popstar già apparsa notevolmente dimagrita in una foto postata da una giornalista polacca qualche tempo fa.

Dal canto suo, Adele si è limitata a ringraziare i fan che in massa le hanno augurato buon compleanno: “Grazie per l’amore che mi avete dimostrato nel giorno del mio compleanno. Spero che voi siate sani e salvi in questo periodo folle. Vorrei ringraziare tutti i nostri soccorritori e le persone che ci tengono al sicuro mettendo a rischio le loro vite! Sono davvero i nostri angeli, grazie”.

Adele dimagrita con la dieta Sirt e tanta ginnastica

Con buona pace di chi l’ha attaccata per un drastico dimagrimento contrastante con l’idea di accettazione del proprio corpo, Adele ha spiegato come, dopo il divorzio dal marito, abbia voluto mettere al primo posto la salute minata dal sovrappeso. Lezioni di boxe e di Pilates sono state le discipline praticate dalla cantante che, oltre allo sport, ha seguito la dieta Sirt, un regime alimentare basato sul consumo di alimenti ricchi di sirtuine, enzimi che dovrebbero scatenare i geni del dimagrimento.

La sua personal trainer ha assicurato che il percorso è stato sempre seguito da medici, quindi l’allarme dei fan preoccupati per la sua salute non ha ragion d’essere: lei si sente bella così, è bella così, è anche in piena salute.