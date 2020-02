Adele ha perso 30 chili: la foto al party di Beyoncé

Era da tempo che Adele aveva intrapreso un regime alimentare dimagrante, ma risultati così evidenti, fino ad ora, non si erano ancora visti. E’ bastato uno scatto postato dalla giornalista polacca Kinga Rusin durante l'after party degli Oscar organizzato da Beyoncé e Jay-Z per avere ben chiara la notevole trasformazione della cantante: con il sorriso appena accennato su un viso che non ha più nulla delle guance tornite di un tempo e il punto vita ben segnato da un aderentissimo abito leopardato, la 31enne inglese ha dato prova dei frutti di una dieta iniziata qualche tempo fa.

Adele dimagrita con la dieta Sirt e tanta ginnastica

Con buona pace di chi l’ha attaccata per un drastico dimagrimento contrastante con l’idea di accettazione del proprio corpo, Adele ha spiegato come, dopo il divorzio dal marito, abbia voluto mettere al primo posto la salute minata dal sovrappeso. Lezioni di boxe e di Pilates sono state le discipline praticate dalla cantante che, oltre allo sport, ha seguito la dieta Sirt, un regime alimentare basato sul consumo di alimenti ricchi di sirtuine, enzimi che dovrebbero scatenare i geni del dimagrimento.

La sua personal trainer ha assicurato che il percorso è stato sempre seguito da medici, quindi l’allarme dei fan (o preoccupati per la sua salute non ha ragion d’essere: lei si sente bella così, è bella così, è anche in piena salute.