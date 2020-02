Adriana Volpe racconta il dolore per la perdita di un figlio: “Ti senti svuotata”

Scontri, discussioni, riappacificazioni, ma non solo: l’occhio vigile del Grande Fratello Vip registra tutto ciò che avviene tra gli inquilini della Casa che non conosce privacy, comprese le confidenze di coloro che si lasciano andare ai ricordi più dolorosi di un passato lontano, ma indimenticabile.

Stavolta è toccato ad Adriana Volpe ripercorrere un momento particolarmente difficile, quello della perdita di un figlio tanto desiderato insieme al marito Roberto Parli, dopo poche settimane di gravidanza.

Adriana Volpe ricorda l’aborto spontaneo: “Non ci volevo credere. Il baratro”

Ripercorrendo le tappe più importanti della sua vita, Adriana Volpe ha raccontato il primo incontro con Roberto Parli, la decisione di sposarlo, la gioia di scoprirsi incinta e poi la notizia della perdita del loro primo figlio.

“A settembre 2010 finalmente la bella notizia. Eravamo felicissimi. Arrivata la decima settimana, ho chiesto a Roberto di accompagnarmi a fare la visita ginecologica per fargli sentire quello che io avevo sentito: il battito cardiaco”, ha spiegato commossa: “Non vedevo l'ora. Continuavo a dirgli: ‘Adesso Roby lo senti e sarà bellissimo'. Adesso lo senti, adesso lo senti, ma non si sentiva mai. C'era questo silenzio assordante. Così, abbiamo appreso che quel cuoricino aveva smesso di battere. Che notte, non ci volevo credere. Il baratro. Ti senti svuotata e pensi perché?".

credo che non ci siamo soffermati abbastanza sulla forza, la bellezza, la semplicità e la dolcezza di adriana volpe. e soprattutto non ci siamo soffermati sulla delicatezza con cui ha raccontato il suo dolore.

❤️ #gfvip pic.twitter.com/C3plxFZSgG — ᴀʟɪᴄᴇ (@universoalice) February 27, 2020

Adriana Volpe e la gioia per la nascita di Giselle

Pochi mesi dopo quella tragica notizia, ecco poi arrivare la felicità per l’arrivo della sua Giselle: “A dicembre 2010 un altro cuoricino ha iniziato a battere. Ma questo cuoricino era più forte, ed è nata Giselle. Io auguro a tutti di provare questa gioia, perché lì capisci che cos’è l’amore assoluto”, ha affermato Adriana, innamoratissima del marito che ha definito l’amore più importante della sua vita (qui il video).