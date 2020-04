Adriana Volpe si sbottona: da Andrea Denver una dichiarazione in privato

Non smette di far parlare il feeling tra Adriana Volpe e Andrea Denver nato dentro la Casa del Grande Fratello Vip. Dopo aver smentito di provare interesse nei confronti del modello 28enne, oggi la conduttrice conferma che sì, tra i due c'è solo una semplice amicizia, ma rivela anche di aver ricevuto una sorta di "dichiarazione" da Andrea. Lo fa durante una diretta Instagram condividsa con Giulia Salemi, quando - complice l'informalità della chiacchierata - si sbottona un po' di più.

"In Trentino si dice ‘se questa tavola avesse avuto le ruote sarebbe un carretto’. Se io avessi avuto 25 anni in meno… ma io sono una babbiona rispetto a lui”, spiega Adriana, che però ribadisce quanto la vicinanza di Denver l'abbia fatta sentire importante. "Però ho apprezzato tantissimo sentire un ragazzo così giovane e perbene e garbato dire ‘guarda che tu sei il mio ideale di donna, se non fossi stata sposata e avessi avuto 25 anni in meno io avrei fatto follie per te’. Questo ti rende la donna più felice del mondo".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Volpe fa inoltre capire inoltre che il problema più grande per un’eventuale relazione con Denver, oltre al fatto – particolare non da poco - che è sposata (con Roberto Parli) e ha una figlia di 8 anni, Gisele, è proprio la differenza d’età. "E’ stato dolcissimo, lui si è conquistato un posto in tutti i nostri cuori, perché è entrato in punta di piedi in quella casa, rispetto ad altri che sono entrati in maniera prepotente per cercare i conquistare spazio e attenzione. E’ di una dolcezza disarmante, un po’ come Paolo (Ciavarro, ndr), anche lui è stato straordinario", conclude.