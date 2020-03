Al GF Vip Adriana Volpe, delusa dal marito, spiazza tutti: "Ora comincio a divertirmi"

Adriana Volpe delusa dal marito Roberto Parli. Dopo la "lettera minatoria" ricevuta durante la puntata di ieri del Grande Fratello Vip, la conduttrice e concorrente si dice amareggiata da quanto ha letto nella missiva. Ad infastidire l'uomo, in particolare, alcuni atteggiamenti tenuti da Adriana nella Casa con alcuni concorrenti, non ultimo un siparietto in cui si è divertita ad improvvisario una sorta di calendario insieme all'aitante coinquilino Andrea Denver. La coppia, sposata dal 2008, ha una figlia Gisela, 9 anni.

Già ieri sera le parole scritte dall’uomo hanno gettato immediatamente nello sconforto Adriana, che è apparsa abbastanza turbata dalla richiesta di rispetto avanzata dal marito ("ricorda che sei una madre e una moglie", le ha scritto lui). Ma è soprattutto ora, nelle ore successive, che la showgirl riflette sull'accaduto e si dice pronta a prendere provvedimenti. "Questa cosa qua per me è stata una mazzata infinita - dice adesso - Mettere in discussione tutto, non lo so. Non capisco che immagine sbagliata posso aver dato, non ho voglia di parlare". E ancora: "Da domani inizio a divertirmi, ma proprio tanto. Ora inizia il gioco".

Denver, dal canto suo, si dice spiazzato dalla lettera di Parli e spiega di non avere alcuna intenzione di mettersi in mezzo ad una storia d'amore. "Non c’è assolutamente nessun tentativo di sabotare il matrimonio o cercare di dare fastidio a qualcuno", assicura.