"Ascolti bassi e in crisi col marito", Adriana Volpe non ci sta e sbotta in pubblico contro un fan

Non c'è niente di più cattivo di un buono che diventa cattivo, recita l'adagio. E anche una professionista discreta come Adriana Volpe, se portata all'esaperazione, può perdere la pazienza. E' il caso di quanto avvenuto su Instagram in questo ore, quando la conduttrice ha risposto a tono ad un utente che l'ha descritta come "infelice" a causa dei bassi ascolti della sua trasmissione 'Ogni mattina' e della maretta col marito Roberto Parli di cui si vocifera da settimane.

Adriana Volpe contro un haters

"Fattene una ragione - è sbottata Volpe contro l'uomo - sto bene, sono felice e ti consiglio di sorridere alla vita, essere astrioso con il mondo non porta a niente. E gioia sia per tutti, anche per te". Nei commenti, infatti, il follower si prendeva la briga di giudicare la conduttrice "arrabbiata col mondo", ma è stato presto rimesso al suo posto.

Gli ascolti di Ogni Mattina e il rapporto col marito

E' da mesi ormai che si parla di una presunta rottura di Adriana con l'imprenditore Roberto Parli, sposato nel 2008 e da cui ha avuto la figlia Giselle. Ma le chiacchiere sono sempre state rispedite al mittente, anche quando la bella 47enne ha ammesso che sì, i due hanno vissuto un momento delicato ma c'è tutta l'intenzione di superarlo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quanto invece agli ascolti di Ogni Mattina, contenitore mattutino in onda su Tv8, anche Giancarlo Magalli, suo ex partner professionale a I Fatti Vostri, aveva lanciato le sue critiche, ottenendo in risposta un durissimo sfogo della conduttrice che ha fatto presto il giro della rete.