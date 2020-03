Adriana Volpe scrive ai ragazzi del GF Vip dopo il lutto: messaggio e video sui social

Adriana Volpe torna sui social dopo la notizia della morte del suocero Ernesto Parli, contagiato dal coronavirus, avvenuta lo scorso venerdì. Lo fa per dedicare un messaggio e un video agli ormai ex compagni del Grande Fratello Vip che ha dovuto lasciare giovedì 19 marzo per tornare dalla sua famiglia e stare accanto al marito Roberto, padre della figlia Giselle.

Un video che racchiude i momenti più intensi vissuti durante la sua permanenza nel reality di Canale 5 e un messaggio che riprende i versi del brano ‘La notte’ di Arisa hanno fatto da tramite per ringraziare i ragazzi dell’affetto ricevuto durante la sua esperienza televisiva, conclusa nel modo più triste a causa delle circostanze che hanno segnato la sua famiglia e continuano a colpire l’Italia intera.

Adriana Volpe, il messaggio per gli ex compagni del GF Vip

“La vita può allontanarci, l’amore continuerà. GRAZIE ai ragazzi ancora nella casa del GF VIP 4 per aver condiviso con me un momento difficile. Adri”, si legge a corredo del filmato che Adriana Volpe ha condiviso sul suo account Instagram, dove qualche giorno fa aveva chiesto ai follower di pregare per lei e la sua famiglia in un momento tanto difficile come la scomparsa del suocero. Tanti i messaggi di affetto per lei da parte dei fan, molti dei quali concordi nel ritenere che sia lei la vincitrice di un’edizione del reality mai così difficile.