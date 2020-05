Fase 2 di paura per Adriana Volpe, esplode una macchina sotto casa

Attimi di paura per Adriana Volpe. Nel pomeriggio di ieri la conduttrice ha documentato via Instagram l'esplosione di una macchina avvenuta sotto la sua casa in Via Parioli, prestigioso quartiere di Roma, dove vive insieme al marito Roberto Parli - in questo momento lontano per ragioni professionali - e alla figlia Giselle.

Nessun danno ovviamente per Volpe, ma solo tanta preoccupazione. "Si è incendiata una macchina, sotto casa. Una macchina è esplosa e ha preso fuoco", ha spiegato in video la presentatrice romana, immortalando poi anche l'arrivo dei pompieri, arrivati sul posto per spegnere l'incendio.

Ex concorrente del Grande Fratello Vip (da cui si è ritirata a fine marzo a causa della scomparsa del suocero, affetto da Covid), Adriana sta vivendo la sua Fase 2 nella Capitale accanto alla figlia di 8 anni. Assente il marito, sposato nel 2008, che in questo periodo si trova in Svizzera per sbrigare faccende personali e di lavoro.