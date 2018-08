Volpe VS Nazzaro, pace fatta: il chiarimento al party di Beppe Convertini

E pace fu. Dopo oltre un anno di botta e risposta al vetriolo tra social e copertine, Manila Nazzaro e Adriana Volpe si sono gettate alle spalle i vecchi rancori. Ad accendere la miccia tra le due l'ormai famoso benservito che la Rai rifilò all'ex Miss Italia, dopo appena un anno a "Mezzogiorno in famiglia", per far posto alla conduttrice reduce dalla bagarre con Magalli a "I Fatti Vostri". "Un'ingiustizia" (cit.) che la Lazzaro non ha mandato giù, sfogandosi con l'ignara collega che, dal canto suo, non poteva rifiutare la ghiotta occasione del ricollocamento.

Teatro della tregua, qualche giorno fa, la festa di compleanno di Beppe Convertini, amico di entrambe. E' stata Adriana Volpe a fare il primo passo, come racconta la Nazzaro a Vero nel numero in edicola venerdì 3 agosto: "Devo ammettere che ho apprezzato molto il fatto che mi abbia fermato per esprimermi il suo desiderio di voler chiarire con me. A quel punto, ci siamo appartate e abbiamo parlato un po'".

"Abbiamo cercato di capire cosa, lo scorso anno, avesse potuto scatenare tutte quelle polemiche che ci hanno visto contrapposte - spiega ancora Manila incalzata da Martinelli - E abbiamo capito che alla base c'erano stati dei grandi malintesi e anche un sistema televisivo che, nonostante tutto, resta ancora maschilista. Lo scorso anno, subito dopo la fine della mia avventura nelle vesti di conduttrice di Mezzogiorno in famiglia mi sarei semplicemente aspettata che la Rai trovasse una collocazione anche per me, così come aveva fatto per Adriana che, dopo I fatti vostri con Giancarlo Magalli mi aveva poi sostituita proprio nel mio programma. Mentre questo non è mai accaduto".

Colpa del "sistema Rai", dunque, anche se la conduttrice ci tiene a precisare di non avere il dente avvelenato con nessuno (o almeno non più, ndr): "Nonostante questo non ho mai nutrito rancore nei confronti di nessuno, anzi, ho continuato a guardare da casa Mezzogiorno in famiglia, facendo il tifo anche per le mie amiche Elena Ballerini e Claudia Andreatti e per tutto il resto del cast, a cui resterò sempre affezionata.".