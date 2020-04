Adriana Volpe, il selfie senza trucco conquista i fan: “Sei persino più bella”

“Sei persino più bella così che quando sei truccata”: fioccano commenti e complimenti all’ultimo selfie di Adriana Volpe, protagonista di un intenso primo piano pubblicato su Instagram in versione acqua e sapone. Senza un minimo accenno di make up, la ex concorrente del Grande Fratello Vip si espone così al pubblico social con cui condivide il suo concetto di bellezza ‘preso in prestito’ dall’amica Alessia Marcuzzi.

“Ho deciso di scattarmi una fotografia senza filtri e senza trucco. Come al solito se faccio un selfie dallo specchio non si capisce mai dove guardo, ma non importa. Come dice Alessia Marcuzzi io sono la mia luce. Tutti noi siamo belli esattamente per quello che siamo”, scrive Adriana a corredo della foto inedita, molto apprezzata dalla schiera di fan che hanno rimarcato un fascino che non ha bisogno di espedienti per essere valorizzato. “La tua bellezza d animo si rispecchia anche al di fuori su quella esteriore e senza trucco si nota ancor di più”, scrive qualcuno; “Favolosa”, gli fa eco qualcun altro e anche Alessia Marcuzzi citata nella didascalia del post interviene nella semplicità di un’osservazione tanto semplice quanto incisiva: “La bellezza”.