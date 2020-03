Il suocero di Adriana Volpe è morto per coronavirus: "Vi chiedo di pregare per la mia famiglia"

Due giorni fa aveva deciso di ritirarsi dal 'Grande Fratello Vip' per "seguire il mio ruolo di mamma e moglie", senza scendere nei dettagli di ciò che stava accadendo ma lasciando intendere che la sua famiglia si trovava ad affrontare un momento complicato. Oggi la notizia più brutta. E' morto il suocero di Adriana Volpe, Ernesto Parli, padre del marito Roberto Parli, contagiato da coronavirus. Già nei giorni scorsi la conduttrice si era messa in contatto con i familiari attraverso la redazione del reality show di Canale 5 per avere aggiornamenti sulle condizioni dell'uomo.

Il suocero di Adriana Volpe è morto per coronavirus: "Pregate per la mia famiglia"

E' di questa mattina la prima dichiarazione pubblica di Volpe, che fino ad oggi aveva preferito mantenere il massimo riserbo sulla vicenda: "In questo momento è veramente difficile per me trovare parole per esprimere ciò che ho dentro il cuore - si legge nell'ultimo post pubblicato su Instagram - Ma è proprio da lì che parte il mio immenso Grazie per tutto il calore, l’affetto la solidarietà che mi state dimostrando. È incredibile e prezioso. Il nostro mondo è in ginocchio, ma dobbiamo essere fermamente convinti che andrà tutto bene. Vi chiedo una preghiera per la mia famiglia".

Tanti i messaggi di sostegno lasciati da collegh e gente comune in calce al post. Ad inviare un abbraccio ad Adriana, tra gli altri, il cantante Marcello Cirillo, con cui ha lavorato negli anni passati alla trasmissione 'I Fatti Vostri' su Rai Due, le showgirl Manila Lazzaro e Milena Miconi, lo stylist Giovanni Ciacci, la conduttrice Monica Leofreddi.

A dare la notizia nella serata di ieri è stato Alfonso Signorini, conduttore e autore di Grande Fratello, su Instagram. "Purtroppo la malattia è quella di cui parliamo in questo periodo", spiega. A confermare la scomparsa di Parli è poi anche il portale dell’ F.C. Chiasso, società calcistica svizzera di cui era stato Presidente dal 1976 al 1982. "Il FC Chiasso piange la scomparsa di Ernesto Parli - si legge - presidente della società dal 1976 al 1982. Grazie alla sua intraprendenza, riuscì a portare sul palcoscenico del Riva IV nomi illustri, come ad esempio José Altafini".

