Adriana Volpe, il video in lacrime per i fan: "Siete famiglia"

Il Grande Fratello Vip è stato davvero una rinascita per Adriana Volpe e non solo professionalmente. Lontana dalla tv da qualche anno, la conduttrice - in attesa di un nuovo programma su Tv8 - è arrivata al cuore del pubblico, che continua a dimostrarle un grandissimo affetto.

Con il reality Adriana ha fatto incetta di fan e nel giorno del suo compleanno sono stati proprio loro a farle la sorpresa più bella: una scatola piena di regali, recapitata a casa insieme a una lettera con le loro firme. Per lei un tazza personalizzata, rose, una chiavetta usb con video e immagini, un peluche e un pensierino anche per la figlia Gisele. "Ragazzi è incredibile, mi avete commosso - dice tra le lacrime Adriana Volpe in un video su Instagram, mentre scarta i regali - E' pazzesco. Avete reso speciale anche questo giorno. Voi siete davvero famiglia".

Tra i regali anche un bracciale con l'arcobaleno: "Lo condivido con tutti voi perché andrà tutto bene e sarà per tutti una grande rinascita".