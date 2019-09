Agata Reale si è sposata: l'album di nozze della ex ballerina di Amici

Il giorno più bello per Agata Reale è arrivato: la ex ballerina di ‘Amici 6’ che i più affezionati al reality ricorderanno per le sue liti con la professoressa Alessandra Celentano restia ad apprezzare le sue doti fisiche e l’ormai famigerato “collo del piede”, ha sposato il compagno Carmelo De Luca, condividendo su Instagram i momenti della cerimonia e del party.

“A te amore mio... grazie perché sei un uomo meraviglioso. Ti ho amato da subito perché non mi hai mai promesso nulla ma hai sempre fatto il possibile per donarmi tutto te stesso! Sempre come nelle favole ti amo”, ha scritto la neosposa a corredo del suo album di nozze che è stato anche l’occasione per ringraziare quanti hanno condiviso con lei la sua gioia.

La carriera di Agata Reale dopo ‘Amici’

Dalla partecipazione di Agata Reale ad ‘Amici 6’, dove si classificò seconda dopo il vincitore Federico Angelucci, sono passati dodici anni. Dopo quel momento di popolarità la ragazza, oltre ad aver portato avanti la sua grande passione per la danza, si è dedicata anche alla recitazione, alla conduzione e al canto. È stata inviata di Verissimo nella stagione 2008-2009, ha partecipato come ballerina allo spettacolo Oltre ogni senso di Daniele Stefani, è stata coreografa per il programma Leone Auz con Leone di Lerniae per il video musicale del brano Batticuore di Mitch e Squalo. Nel 2010 ha condotto il programma Sms su Sky, è stata opinionista a L’Italia sul 2 su RaiDue.