VIDEO | Aida Nizar nella Fontana di Trevi, i vigili rifilano una multa salatissima: "Non ci prenda in giro"

"Adoro la mia vita" e Aida Nizar si butta nella Fontana di Trevi. E' questa l'ultima provocazione della travolgente spagnola, che nel pomeriggio di ieri, venerdì primo giugno, si è improvvisata Anita Ekberg de' noantri e si è tuffata nel capolavoro di Nicola Salvi. La vita però non è un film, come diceva qualcuno, e per l'ex gieffina è arrivata una salatissima multa da parte dei vigili della Capitale: 450 euro.

"Perché Aida sempre lotta per il sogno che merita. Sono nella Fontana di Trevi adorando la mia vita. Mi fa impazzire questo momento. Adoriamo la nostra vita. Mai Aida si arrende", questa l'arringa della 42enne di Valladolid che, stretta nel suo abitino azzurro, ha cercato refrigerio nella fontana più bella della Capitale. Peccato che sia vietato. Così, come riporta Bitchyf.it, è arrivata la polizia locale: "Non ci prenda in giro", le ha detto uno di loro. "Ma tu sai chi sono? Lavoro nella tv e questo è molto bello. Tu sai perfettamente che sono la donna che adora la sua vita. Questo non è giusto, questo non è gentile, mi sembra uno scherzo", ha risposto Aida in preda al suo culto della personalità. "Ma è normale che tu ti fai il bagno?", ha chiesto il poliziotto. "Ma tu sai che caldo fa? Io ho una malattia tesoro. Io sono più pulita che questa fontana". Nessuna giustificazione è bastata: parte dei 60mila euro che - si dice - ha guadagnato al Grande Fratello, finirà nella casse del comune.