Aida Nizar a caccia di fama: stavolta il bagno è nella fontana di Piazza Navona

Aida Nizar, il personaggio più trash dell'ultimo trashissimo Grande Fratello, prova a tenere ancora accesi i riflettori su di lei. Lo fa con il secondo atto vandalico in pochi giorni. Dopo il tuffo nella Fontana di Trevi, ha concesso il bis lanciandosi e facendosi riprendere mentre fa un tuffo nella Fontana dei quattro Fiumi di Piazza Navona. "Adoro mi vida, l'Italia me ama", afferma. A giudicare dai commenti che stanno accompagnando il video però, in tutto sta riuscendo ad eccezione del farsi amare. Lei però appare contenta, pronta a tutto, anche alla seconda multa in pochi giorni, pur di attirare l'attenzione di media e telespettatori.

