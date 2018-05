Aida Nizar, tutti i retroscena: dai documenti falsificati alla "radiazione" da Mediaset

Chi è davvero Aida Nizar? E' questa la domanda che i telespettatori italiani si stanno facendo da quando la starlette spagnola è approdata come un ciclone al Grande Fratello (divenendone volano degli ascolti). Un quesito a cui ha deciso di rispondere esaustivamente il giornalista Alberto Dandolo dopo aver indagato nel passato della donna.

"E' inutile che cercate in giro, non troverete niente che riguardi la mia vita privata", ha detto alcuni giorni fa Aida ai coinquilini. E invece Dandolo qualcosina l'ha scoperta. A partire dal cachet pattuito per partecipare al reality show di Canale 5: si aggirerebbe intorno ai 60mila euro.

Il mistero sulla data di nascita

I misteri di Aida Nizar Delgado cominciano già dal principio, ovvero dalla data di nascita, che è oggetto di dibattito. "Lei dichiara di essere nata nel 1975 ma in Spagna dicono sia più matura - scrive il giornalista - La sua “identità” fu oggetto di una bega legale nel 2007, quando la Nizar patteggiò sei mesi di reclusione e una multa di 5.400 euro per aver falsificato il suo documento universitario. Avrebbe messo la foto della sorella sul libretto di studi per far fare a lei i suoi esami di Giurisprudenza".

I presunti rapporti con la politica

"El Pais - prosegue il giornalista - ai tempi la definì una «famosa per parlare di lei in terza persona, per dire di avere un rapporto privilegiato con Dio e per aver creato scompiglio nel mondo politico in quanto forse amante di influenti uomini del Partito popolare».

La partecipazione ai reality spagnoli

La prima comparsata televisiva in Spagna arriva nel 2003 con la partecipazione al Grande Fratello Nip, da cui però viene eliminata tra le polemiche al primo televoto: è l'inizio di una carriera fatta di eccessi.

La "radiazione" da Mediaset

Dopo il GF arrivano alcuni lavori come inviata ed esperta di musica. Poi una partecipazione lampo all'Isola dei Famosi nel 2011. Fino a quando, nel 2013, si rende protagonista di un gravissimo incidente diplomatico tra Spagna e Messico. "Inviata della trasmissione di Telecinco Salvame, crea scompiglio all’Ambasciata messicana di Madrid con uno show provocatorio e irriverente che innervosirà sia il Governo spagnolo sia quello messicano. La Nizar viene radiata da Mediaset Spagna con tanto di comunicato ufficiale e scuse dell’azienda all’ambasciatore del Messico e ai suoi ospiti".

Qualche anno di buio per la nostra donna fatale, fino a quando lo scorso anno non avviene un "ripescaggio": Aida viene scelta per partecipare al Grande Fratello Vip spagnolo, dove mette in piedi teatrini vari e super kitsch: utilizza le sue feci contro una collega e “stalkerizza” il nostro ex naufrago, e suo coinquilino, Marco Ferri. In Italia, invece, non ha avuto il tempo di degenerare in escalation di questo tipo: Aida è stata eliminata la scorsa settimana dopo aver perso al televoto contro Luigi Mario Favoloso.