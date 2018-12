Malena rivela ad Aida di essere un’attrice hard, lei è sconvolta: la reazione scioccata

a

(La reazione di Aida Nizar alla "scoperta" del lavoro di Malena)

“Devo pregare per lei. Sei una bella ragazza, ma non va bene. E’ la prima volta che sto accanto ad una donna che fa questo mestiere”: così Aida Nizar, ospite dell’amata Barabara d’Urso nella puntata odierna di Pomeriggio Cinque, ha commentato il lavoro della pornostar Malena, al secolo Filomena Mastromarino, anche lei seduta nel salotto di Canale 5 per commentare la vicenda famigliare di Carmen Di Pietro contraria al fidanzamento della mamma Emma.

A nulla è servito l’intervento di Barbara d’Urso volto a far comprendere ad Aida che il lavoro di Malena “fa del bene a tante persone": la ex gieffina è rimasta sconvolta.