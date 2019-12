Aida Yespica: “Sono a pezzi, non vedo mio figlio da 4 mesi”

Aida Yespica ha affidato a un’intervista rilasciata al settimanale Vero tutta la sia amarezza per un periodo tutt’altro che sereno, vissuto lontano dal figlio Aron che vive a Miami con il padre Mattero Ferrari. La modella sudamericana, nota anche per la partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello Vip, ha spiegato come a causa di problemi con i documenti, sarebbe impossibilitata dal trascorrere il Natale con il bambino 12enne con cui non ha potuto neppure festeggiare il suo compleanno lo scorso 27 novembre.

“Aaron sta crescendo davvero tanto, ogni volta che lo rivedo resto stupita dai cambiamenti. Di solito ci vediamo una volta al mese, ma questo, purtroppo, è un momento un po’ così”, ha affermato: “Da quattro mesi non lo vedo per problemi vari con i miei documenti… Sono davvero a pezzi”.

Aida Yespica non riesce a vedere il figlio Aron: “Vorrei tenerlo sempre con me”

Aida Yespica sta tentando di affievolire il dolore per la distanza dal figlio attraverso video-chiamate che la facciano sentire più vicina a lui, ma non è semplice. “Ci diciamo sempre che ci amiamo tantissimo. Io gli chiedo sempre come sta, come va la scuola e come stanno andando il calcio e il basket, i suoi due sport che pratica” ha raccontato, aggiungendo di aver fatto un tatuaggio a lui dedicato. “Gli ho mandato tanti video di deejay e artisti che gli piacciono. Un regalo che invece mi sono fatta io legato a mio figlio è un tatuaggio con la sua data di nascita. Vorrei passare più tempo con mio figlio, vorrei tenerlo sempre con me. In questo momento è impossibile”.

Aida Yespica è tornata con il fidanzato Geppy Lama dopo la crisi

Quanto alla vita sentimentale, Aida Yespica è tornata con il fidanzato Geppy Lama dopo la crisi che li aveva allontanati. Lavorativamente, invece, le opportunità non sono quelle che desidererebbe, per cui esclude un prossimo ritorno in tv, almeno per il momento.

“Tornerei volentieri ma in questo momento non ci sono programmi nuovi che potrei fare”, ha affermato: “Si fanno solo reality e io ho già dato, per me quello è un capitolo chiuso. Inoltre, non mi va di andare a fare l’opinionista in programmi dove si urla. Non sono fatta per quelle cose, non mi rispecchiano. Preferisco aspettare l’occasione giusta”.