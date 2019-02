Incidente per Aida Yespica: la showgirl in ospedale

Un San Valentino all'insegna dell'amore per Aida Yespica. E della sfortuna. La showgirl venezuelena ha condiviso sui social le rose rosse ricevute nel giorno degli innamorati, ma anche uno scatto in cui si immortala in ospedale con il braccio ingessato.

Aida Yespica in ospedale

Prima i mazzi di fiori, bellissimi ed inviati da un misterioso fidanzato (Geppy Lama o Matteo Cavalli?), poi il letto della clinica, dove si sdraia mostrando il polso infortunato. "Buongiorno, non perdo il sorriso", scrive lei a corredo degli scatti, in risposta all'apprensione dei fan.

Ma chi è il fidanzato di Aida Yespica?

Un piccolo incidente per lei, dunque, niente di grave. A consolarla arriverà probabilmente il romantico cavaliere che l'ha ricoperta di regali in occasione della festa degli innamorati. Ma la vera domanda è... Chi è questo fidanzato? Negli ultimi tempi, Aida non si è pronunciata al riguardo e i dubbi restano. Due sono i nomi in ballo: quello di Geppy Lama, imprenditore napoletano a cui si sarebbe riavvicinata dopo la crisi vissuta al Grande Fratello Vip, oppure Matteo Cavalli, il commercialista con cui è stata immortalata subito dopo la fine del reality... Per chi batte il cuore di Aida?