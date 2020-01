Aida Yespica in lacrime: "Con mio figlio ho sbagliato. Mi sono circondata di persone cattive"

Aida Yespica torna a parlare del rapporto complicato con il figlio Aaron. Lo fa a 'Rivelo', il programma condotto da Lorella Boccia ogni giovedì in prima serata su Real Time, dove i protagonisti dello spettacolo si raccontano nella loro veste più intima. L'appuntamento è domani, giovedì 9 gennaio alle 21:10.

Aida Yespica piange per il figlio: "Non posso vederlo"

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip racconta questo periodo della sua vita, difficile a causa della lontananza forzata dal figlio Aron: “Io e mio figlio non viviamo più assieme; ad agosto ho fatto un viaggio con lui e mi ha detto ‘Mamma voglio venire con te’. Lui ora vive in America.. Io sto in Italia per lavorare e avere una stabilità economica, che poi è quella che devo dare a mio figlio...”. La show-girl spiega a Lorella Boccia di avere “un problema con i documenti; il mio passaporto è scaduto. Attualmente è difficile avere un passaporto per via dei problemi che il Venezuela sta vivendo. Oggi non posso partire per gli Stati Uniti e raggiungere mio figlio, mi viene da piangere... Aron mi chiama e mi dice ‘Vieni? Ci sarai al mio compleanno?’ ed io devo sempre rispondere ‘sto aspettando questo passaporto'. Questo momento lo sto vivendo molto male mi sento impotente…”.

Ed ancora, a proposito del passato: “Ho fatto molti errori nei confronti di mio figlio - prosegue la modella - “nel corso degli anni mi sono accerchiata di persone cattive, mi fido troppo delle persone... ho subito delle truffe... Ho dovuto lasciarlo a suo padre (l’ex calciatore Matteo Ferrari, ndr) perché era l’unica persona di cui mi fidavo”.

Aida Yespica, l'appello all'ex amica Claudia Galanti: "Mi manchi"

E sulla sua ex amica Claudia Galanti, la Yespica rivela: “Era una mia amica poi lei ha deciso di finire la nostra amicizia per via di un momento delicato della sua vita… Io vivevo dall’altra parte del mondo, sola con mio figlio e non sono potuta partire per sostenerla... mi dispiace tantissimo, lei questa cosa non l’ha capita... Claudia mi manca molto ed io so che alla fine ci manchiamo… o meglio, da parte mia sì. Ho provato a ricucire la nostra amicizia, ma...”.. Una versione diversa da quella fornita dalle riviste di gossip, secondo cui le due donne avrebbero litigato per colpa di un uomo molto famoso, ovvero Gianluca Vacchi, imprenditore e webstar sui social.

Aida Yespica e i rimpianti del passato

A proposito del proprio percorso professionale ammette che in passato “C’è stata una pessima gestione della mia immagine. Ero quasi sempre nuda ed ho fatto 5 calendari... Stravenduti, ma mi pento di averli fatti... Mi dà fastidio di non aver avuto una persona che mi seguisse bene sul lavoro... Sì, ero gestita da Lele Mora...”.

Nel video in basso, Aida Yespica piange per il figlio Aaron