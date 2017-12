Aida Yespica a Miami sulla barca di Gianluca Vacchi, sexy e felice

Archiviata ormai l’esperienza al Grande Fratello Vip per Aida Yespica è tempo di divertimento, soprattutto da quando è tornata single. E una festa in bikini sulla barca di Gianluca Vacchi a Miami era proprio quello che ci voleva. Così, dopo aver riabbracciato l’amatissimo figlio Aron, la show girl venezuelana si è lasciata andare al puro divertimento al largo della Florida.

Aida torna single dopo la breve storia d’amore con l’imprenditore napoletano

Aida in Italia ha lasciato il realty e anche un ex fidanzato. E’ finita infatti la breve storia d’amore con Geppy Lama, l’imprenditore napoletano che aveva rubato il cuore della show girl durante una vacanza a Ibiza prima che lei entrasse nella casa del Gf. Un amore però che non ha superato la prova televisiva o che, forse, non è stato abbastanza forte da resistere alla distanza.

Il bacio con Jeremias

La bella show girl è stata al centro del gossip anche per un bacio con Jeremias Rodriguez quando i due concorrenti erano ancora all’interno della casa del Gf Vip. Un bicchiere di troppo, un ballo sensuale e violà, il bacio è servito. Un’effusione però che non è andata oltre le mura di Cinecittà.