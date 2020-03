Aiuti dall'Albania, Kledi Kadiu: "Restituiamo all'Italia ciò che ci ha dato"

Kledi Kadiu, ballerino e volto televisivo di origine albanese, commenta con orgoglio gli aiuti arrivati all'Italia dall'Albania per contenere l'emergenza coronavirus. "Sono fiero, orgoglioso del mio Paese. In fondo, con grande generosità, stiamo restituendo quello che l'Italia ha dato all'Albania, accogliendoci, offrendoci un futuro. È quello che è accaduto anche a me". E ancora: "Ripensando alla diretta del primo ministro, Edi Rama, mi viene la pelle d'oca. Le sue parole sono state commoventi. Ho messo il suo discorso sui social. Quei momenti sono diventati virali. In molti mi hanno ringraziato", ha aggiunto Kledi Kadiu dal suon buon retiro a Rimini dove vive con la moglie Charlotte e la loro bambina Lea di 4 anni.

Kledi e gli aiuti dall'Albania: "Non capisco atteggiamento dell'Europa"

Ieri infatti dieci medici e 20 infermieri sono arrivati dal paese dei balcani destinati agli Spedali civili di Brescia, messi in ginocchio dall'emergenza sanitaria. Sono atterrati a Verona e sono stati accolti tra gli altri dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e dal vicepresidente, Fabrizio Sala. "E' proprio nei momenti di necessità e difficoltà che si vedono i veri amici. Non capisco l'Europa in questo momento - ha aggiunto Kledi - Quello che è accaduto all'Italia potrebbe accadere anche agli altri Paesi, vedi la Francia o la Spagna. Risolviamo l'emergenza del coronavirus e poi rimettiamoci al tavolo della vecchia Europa a discutere di altri problemi".

La quarantena in famiglia di Kledi Kadiu

In queste settimane di 'confinamento' forzato, Kledi, globe-trotter della danza, ha confessato di avere più tempo da dedicare alla famiglia e alla piccola Lea. "Andiamo insieme in moto anche se qualche volta Lea preferisce il monopattino - ha raccontato- leggiamo i cartoni animati che l'asilo, che frequenta, ha inviato agli allievi per spiegare, per esempio, cosa sia il coronavirus, sto mettendo a posto il mio archivio di vecchie casette digitali riversandole finalmente sul computer".

