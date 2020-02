Al Bano rompe il silenzio: "Ecco perché non ho baciato Romina a Sanremo"

"Lo spazio sul palco non è casa tua, non puoi farci quello che vuoi. E in quella canzone il bacio non c’entrava niente. E poi non sono un ruffiano. Non so farlo. Non sono capace". Così Albano Carrisi commenta con 'Oggi', nel numero in edicola da domani, la complice e acclamata esibizione con Romina Power al Festival di Sanremo.

Il settimanale, in edicola da domani, pubblica anche delle foto esclusive in cui si vedono il cantante di Cellino e l’ex moglie lasciare insieme il Teatro Ariston e il giorno successivo ancora insieme a Sanremo. "Nei giorni di Sanremo abbiamo condiviso tanti momenti sul palco e fuori. Certe cose non abbiamo bisogno di dircele. Basta uno sguardo", dice il cantante a Oggi. E riguardo alla calorosa accoglienza del pubblico del Festival, dove sono stati ospiti d’onore: "Non capita tutti i giorni di vedere tutto l’Ariston in piedi per te. È stata una grande emozione per tutti e due».

Perché Al Bano e Romina non sono tornati in gara a Sanremo

Il cantante spiega anche perché non ha partecipato alla gara: "Io ho la “sanremite” acuta. Quando penso al Festival mi scatta dentro il brivido della competizione. Ma io sono italiano, ho vissuto Sanremo fin da piccolo. Romina no. Lei è americana. Non capisce perché le canzoni debbano stare in gara. È stata irremovibile. Il suo veto era totale, assoluto".