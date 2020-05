Al Bano compie gli anni: Loredana Lecciso e Romina Power lo celebrano sui social

Festa grande nella tenuta Carrisi a Cellino San Marco per il compleanno di Al Bano che ieri ha compiuto 77 anni circondato dall’affetto dei suoi cari e delle donne della sua vita Loredana Lecciso e Romina Power, che, ognuna a suo modo, ha omaggiato il padre dei rispettivi figli con uno scatto social. Tra le due i rapporti sono sempre stati piuttosto freddi, ma l’affetto (o l’amore?) per Al Bano ha superato ogni attrito e lasciato spazio solo alla celebrazione dell’uomo più importante della vita di entrambe.

Compleanno Al Bano: gli auguri di Loredana e Romina

Com’è noto, dopo gli screzi del passato, il cantante è tornato con Loredana Lecciso, madre dei suoi figli più piccoli Jasmine e Al Bano Jr, e con lei ha trascorso il periodo di quarantena segnato dall’emergenza coronavirus nella casa di famiglia. “Buon compleanno Al”, ha scritto la compagna Loredana a corredo del selfie che li mostra entrambi sorridenti nel giorno del compleanno del cantante. E Romina? La ex moglie dell’artista non è certo stata da meno rispetto alla gioia di condividere sui social le sue 77 primavere e con una foto che ha mostrato la scenografica torta preparata per l’occasione, gli ha dedicato un benaugurale “tanti auguri a te” che lascia intendere come abbia presenziato anche lei al taglio della prelibata scultura.

Anche Romina, infatti, sta trascorrendo questo periodo a Cellino San Marco, in una casa nella tenuta della famiglia Carrisi. “Manteniamo le distanze”, aveva commentato lui a proposito della presenza simultanea di Loredana e Romina, ma l’occasione del suo compleanno non poteva non annullarle, almeno per un giorno.