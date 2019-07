Al Bano frena il figlio che vuole lavorare dopo la scuola: “Non se ne parla, farai Economia”

Un’inedita scena di vita quotidiana racconta il rapporto di Al Bano Carrisi con il figlio Al Bano Jr, detto Bido, secondogenito del cantante pugliese e della compagna Loredana Lecciso. In un articolo del Corriere della Sera la giornalista Elvira Serra ha riportato il botta e risposta tra i due durante un tranquillo pranzo nella tenuta di famiglia a Cellino San Marco, occasione che ha fatto emergere le differenze di opinione tra i due sul futuro del 16enne, intenzionato a occuparsi dell’azienda di famiglia, ma bloccato da tutt’altro programma del padre.

Al Bano frena il figlio 16enne che vuole lavorare: “Non farò lo stesso errore di Yari”

L’argomento scuola-lavoro sembra essere l’unico che divide i due 'Al Bano', affiatati e complici durante il pranzo di famiglia: mentre ‘Junior’ vorrebbe lavorare subito dopo la maturità, per lui ‘Senior’ pensa all’università e alla facoltà di economia.

“Dopo la maturità lavorerei subito: voglio fare il manager delle nostre tenute, seguire il vino, l’accoglienza”, è il desiderio del ragazzo che a settembre frequenterà il quarto anno del liceo linguistico. “Non se ne parla, tu farai Economia, non voglio fare con te lo stesso errore di Yari”, il lapidario parere del cantante affettuoso e protettivo nei confronti dell’erede più piccolo per il quale esige la necessaria gavetta. “L’anno scorso ho imbottigliato il vino per un mese”, la notazione di Bido; “Non erano due giorni?”, la provocazione del padre. rimbecca il padre.

Il rapporto tra Al Bano e il figlio Al Bano Jr

“Non so come sia essere figlio di un altro. Il lavoro di mio padre è sempre stato questo, in mezzo alle persone”, ha confidato ancora Al Bano Jr, figlio insieme a Jasmine del cantante e di Loredana Lecciso: “Quando usciamo, anche qui nella tenuta, vedo come si rapporta con gli altri: mi piace la sua semplicità, l’umiltà, la gentilezza. Ecco, forse non vorrei essere disponibile come lui, perché a volte è troppo... Quando gli sconosciuti lo cercano per chiedergli aiuto, non si tira mai indietro”. Infine, Bido ha dato un voto al padre come cuoco, inaspettatamente più bravo della mamma, affettuosa compagma che a fine giornata coccola sempre il papà il bacio della buonanotte.