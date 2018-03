“È successo quando venne lasciato da Loredana Lecciso”: il retroscena su Al Bano

A Pomeriggio 5 Lory Del Santo e Manuel Casella raccontano alcuni retroscena della loro ‘Isola dei Famosi’, edizione in cui partecipò anche Al Bano che in quel periodo venne raggiunto dalla notizia della fine della sua storia con Loredana Lecciso. "Al Bano è stato sfortunato in amore" dice Cascella, affermazione che apre un dibattito tra i presenti.