La lunga lettera di Al Bano per la madre: "Sei riuscita a farmi piangere"

Al Bano Carrisi scrive una lunga lettera alla madre Jolanda, morta pochi giorni fa a 96 anni. Dalle colonne del settimanale Gente, il cantante di Cellino di San Marco ricorda l'importanza che la madre ha avuto nella sua vita e nella sua carriera di successo e che cosa è rimasto in lui e nella sua famiglia dopo la sua scomparsa. "Mamma cara, sei riuscita a farmi piangere. Le lacrime le ho sempre mandate indietro, e Dio sa quante volte ho dovuto farlo, ma stavolta le lascio scorrere: sto invecchiando, forse", esordisce Al Bano nella sua lettera.

"Dopo che ti abbiamo portato al camposanto, mercoledì 11 dicembre, ero frastornato, spento, smarrito, senza parole. Ero stanco dentro. Invece ora che la nebbia del dolore da un po’ di respiro all’anima ritrovo la voglia di parlarti", scrive il cantante.

La lettera di Al Bano alla madre Jolanda dopo la sua morte: "Ora sei la mia stella"

Il cantante ricorda poi come tra lui e la madre esistesse un patto: lei lo avrebbe sempre aspettato a casa al ritorno dai suoi tanti concerti. Stavolta però, confessa Al Bano con tenerezza e rammarico, mamma Jolanda ha fatto proprio "un brutto scherzo" e quando lui è tornato a Cellino l'ha trovata "rigida, fredda, piccola e leggera come una bambina". Il cantante infatti si trovava in viaggio verso l'Albania quando è morta la madre, il 10 dicembre. Dopo aver appreso la notizia, Al Bano è tornato immediatamente in Puglia, dove ha partecipato ai funerali circondato dall'affetto dalla famiglia e dell'intera comunità di Cellino San Marco.

"Ma era giusto che tu andassi", ammette Al Bano, sicuro che la madre riposi ora in cielo al fianco del marito. "Sei in paradiso, riposati, tieni la mano al tuo uomo. A me restano ricordi e insegnamenti", scrive, ricordando i tanti insegnamenti che mamma Jolanda gli ha lasciato. "Devo sorridere, non devo piangere: ho avuto la fortuna di averti come madre. Sei stata il mio faro di onestà, semplicità, umiltà, ora sei la mia stella".