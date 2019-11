Al Bano: "Con Loredana e Romina stiamo cercando di risolvere i nostri problemi"

Che i rapporti tra Loredana Lecciso e Romina Power siano tutt'altro che idilliaci, ormai, non è una novità. Nessuna delle due lo ha mai nascosto e adesso anche Al Bano, che da anni si trova fra incudine e martello, lo ammette senza problemi. Il cantante di Cellino San Marco, però, spera sempre che le cose possano migliorare, come ha confessato ai microfoni di 'Un giorno da pecora' su Rai Radio1: "Sono le madri dei miei figli e di certo non sto lì ad alimentare una rivalità. Stiamo cercando di risolvere i nostri problemi".

Lavori in corso, dunque, e Loredana Lecciso proprio l'altra sera, ospite a 'Live - Non è la d'Urso', ha spiegato di essere dispiaciuta per tutta questa situazione e di essere pronta a tendere la mano alla 'rivale in amore'.

Intanto Al Bano e Romina continuano a condividere il palco e per la coppia d'oro della musica italiana non è detto che non torni quello del Festival di Sanremo. Trattative in corso: "E' ancora tutto da vedere - ha fatto sapere il cantante - Mi hanno chiamato, ma non ho ancora deciso. Ho un appuntamento con Amadeus per capire di cosa si tratta. Non sono convinto di tornare a Sanremo come artista in gara, forse come super ospite. Vedremo".