Al Bano, il retroscena sulla mamma: "Non era d'accordo che sposassi Romina"

"Mia madre è la base della nostra famiglia, ma anche la testimone di 90 anni di storia d'Italia", così Al Bano Carrisi al settimanale Chi racconta la mamma, la signora Jolanda, protagonista di un film-documentario in onda su Rete 4 il 10 e il 17 giugno, dal titolo "Madre mia".

"La sua vita sembra davvero un romanzo - ha spiegato il cantante - ha attraversato tutti gli eventi dimostrando che se mantieni i valori importanti non perdi mai la rotta. E' sempre stata una rivoluzionaria, per esempio, per stare insieme all'amore della sua vita, mio padre Carmelo Carrisi, è scappata da casa in bicicletta e l'ha sposato".

Sul matrimonio del figlio, invece, non era molto d'accordo i primi tempi della sua storia con Romina Power. "All'inizio non era d'accordo che la sposassi - ha spiegato Al Bano - poi però l'ha adottata come se fosse una figlia. Quando abbiamo divorziato ha sofferto molto, ma ora è felice che abbiamo riallacciato i rapporti".

Per Al Bano sognava un posto fisso, ma anche su questo ha dovuto presto ricredersi: Quando ha visto che ce l'avevo fatta ha capito di aver fatto bene a lasciarmi inseguire i miei sogni".