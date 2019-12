Addio nonna Jolanda, la commozione di Yari Carrisi: “Per me è stata una madre”

(A 'Mattino 5' la commozione di Yari Carrisi mentre ricorda la nonna:"Era una presenza umile, con grande dignità")

“Sei stata una donna fenomenale” ha scritto Yari Carrisi su Instagram per salutare nonna Jolanda, scomparsa ieri al’età di 96 anni a Cellino San Marco. Un messaggio carico di affetto e di gratitudine quello pubblicato sui social dal secondogenito di Al Bano e Romina Power che poco fa ha tracciato personalmente il ricordo dell’adorata nonna davanti alle telecamere del programma di Canale 5 ‘Mattino 5’.

Addio a nonna Jolanda, il ricordo di Yari Carrisi a ‘Mattino Cinque’

Emozionato e con il volto coperto dagli occhiali scuri, Yari Carrisi, secondogenito di Al Bano e Romina Power nato tre anni dopo Ylenia, ha ricordato come l’amata nonna Jolanda si prendesse cura di lui, al punto da considerarla una vera e propria mamma. “Era lei che si occupava di noi, è stata un po’ anche una madre per me”, ha spiegato: “Non mi salutava neanche, quando arrivavo lei mi diceva: Hai mangiato?”.

“Ha vissuto una vita completa, intera, lunga. Chi mai se lo aspettava nel 1923 che aveva un mondo da scoprire e che sarebbe andata avanti così a lungo la sua vita e che sarebbe stata così piena… Ha lasciato un pezzo di magia”, ha aggiunto ancora il 46enne che, stabilmente in America, torna spesso in Italia facendo tappa fissa in Puglia, a Cellino San Marco. E lì si trovava fino a poche ore prima che nonna Jolanda se ne andasse: “Sono stato con lei tutti questi giorni, per un impegno sono dovuto salire a Milano, ma sono tornato nella notte. Ero con lei fino al giorno prima”.