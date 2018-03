Al Bano diventa nonno: "Vi racconto cosa insegnerò a mio nipote"

Le voci circolavano da un po’. Ed oggi finalmente è il diretto interessato a rompere il silenzio. Al Bano diventa nonno: è in arrivo infatti in casa Carrisi un nipote, il primo. “Mia figlia Cristel mi dà un nipotino”, conferma il cantante al settimanale ‘Oggi’.

“Ecco cosa insegnerò a mio nipote”

Le parole dell'artista pugliese sono permeate di gioia. Il 'Leone di Cellino San Marco', infatti, si immagina già con il frugoletto in braccio e racconta così le sue aspettative: “Mi guarderei bene dall’essere invadente. I figli devono ispirarsi ai genitori, non ai nonni. Il figlio è loro, quando vorranno, il nonno c’è, la bici c’è e c’è tutto il resto… Mi piacerebbe insegnargli a cantare… tanto la voce ce l’avrà buona di sicuro. E il rapporto con la terra”.

Sotto, il "pancino sospetto" di Cristel

Cristel, nel frattempo, non ha ancora commentato pubblicamente la lieta notizia. “Finché mia figlia non dice qualcosa io non commento – aggiunge - Lei è la madre, è un suo diritto decidere se e cosa dire… Sono preparatissimo, con emozioni grandi e consapevolezza che sì, sarà mio nipote, ma soprattutto figlio dei suoi genitori”.

Al Bano e il rapporto con il gossip

L'intervista si rivela occasione ideale per ragionare su come il gossip sia ormai parte della quotidianità della famiglia Carrisi. Fattore che non è sempre facile da gestire: “Sono nato in un’altra epoca e ne pago lo scotto. Quando avevo la sua età era normale “darsi” ai giornali quando ti nasceva un figlio o succedeva qualcosa. Era anche il solo modo per farsi conoscere, perché mica c’erano internet o i social. Oggi anche io sono cambiato, sono più guardingo e più geloso della mia privacy. E sono cambiati anche i tempi: ora tutto è molto fastidioso perché la tua vita privata non c’è più, sei sulla bocca e nei pensieri di tutti. Tutti ti giudicano, sparano cavolate nascondendosi dietro lo squallore dell’anonimato”.

Nessuna dichiarazione - vien da sé - sull’ultima, rumorosa querelle tra l’ex moglie Romina Power e l’attuale compagna Loredana Lecciso, che le porterà addirittura in tribunale.