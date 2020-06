Al Bano sulla poesia di Romina a Domenica In: “Con gli autori avevamo accordi diversi”

Al Bano, Romina, Loredana: i tre nomi che da sempre appassionano le cronache rosa tornano protagonisti dell’ultima intervista rilasciata a Oggi dal cantante, deciso a mettere in risalto (ancora!) i confini divisori di relazioni già definite da tempo e a chiarire l’episodio accaduto qualche settimana fa a ‘Domenica In’.

Breve passo indietro: nella puntata del 24 maggio scorso Mara Venier aveva evitato di leggere lo scritto che la sua ex moglie aveva inviato ad Al Bano, apparso infastidito dal gesto per l’omessa “par condicio” nei confronti della sua compagna Loredana Lecciso. “È così difficile stare in santa pace…”, fu il commento del cantante durante l’imbarazzante momento televisivo, tornato oggetto di argomento delle dichiarazioni rilasciate al settimanale. “Ero maldisposto perché siamo finiti su un filone gossiparo che non amo. Con gli autori avevamo accordi diversi, non c’è stato il rispetto di quegli accordi e, visto che non amo le speculazioni, mi sono fatto sentire”, ha affermato Al Bano: “Con tutto l’onore che può rappresentare per me ricevere una poesia da Romina, devo anche dire che probabilmente ha commesso una leggerezza. Doveva mandarla a me, non provare a farla leggere in televisione. È una cosa privata”.

L’artista - che ha poi precisato di non aver mai ricevuto quella poesia - ha ribadito di non voler parlare più del suo privato: “Nella mia vita c’è stato un prima, e c’è un dopo. La cosa che mi preme da parte dei media è che ci sia rispetto quando mi si invita e che si evitino le strumentalizzazioni. È un mio diritto”.

Al Bano, i rapporti con Romina e Loredana oggi

E adesso? Quali sono i rapporti oggi tra lui, Loredana e Romina? A spiegarlo chiaramente è stato Al Bano: “Allora, chiariamo una volta per tutte: io sono stato sposato per trent’anni con Romina, e poi è andata a finire com’è andata a finire. In seguito mi sono rifatto una vita e ne avevo anche diritto. Ho un grande amore per i miei figli di primo e di secondo letto, e non voglio che ci siano discrepanze fra le due situazioni”, il pensiero del cantante: “Quando mi esibisco con Romina, sul palco, mi trovo molto bene con lei. Poi per il resto, nel privato, adesso e da un bel po’ di tempo, la mia vita è un’altra. Questo è quanto”.

