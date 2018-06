FOTO | Al Bano presenta la figlia Jasmine: "Bella come la mamma"

Al Bano presenta su “Gente”, in edicola da venerdì 22 giugno, Jasmine, la quinta dei suoi sei figli, la prima avuta con Loredana Lecciso, da cui si è separato alcuni mesi fa dopo 18 anni insieme.

Jasmine ha 17 anni ed è sbocciata all’improvviso. “È bella come un fiore- dice il cantante – e soprattutto brava. È alta quasi quanto me e ha ereditato femminilità e bellezza dalla madre. Ha un carattere forte, indipendente, volitivo ed è di una dolcezza speciale”. E la ragazza: “Da papà ho preso la forza. È una roccia, un lavoratore, ha il controllo di ciò che lo circonda e aiuta tutti. Se ho bisogno di parlargli so che c’è sempre”.

Albano inciderà una nuova canzone con Rovazzi

L’occasione è anche utile per presentare un nuovo progetto. Fabio Rovazzi e Al Bano canteranno un brano insieme. “Ci stiamo lavorando. Lui è un talento strepitoso”. I due si sono conosciuti lo scorso anno a un concerto di Justin Bieber, dove il cantante di Cellino aveva portato la figlia Jasmine. “Nelle tribune i ragazzini si voltavano: “Ma sei Al Bano? Che ci fai tu qui?”. Lo stesso stupore colse anche Rovazzi, che sgranò gli occhi incrociandomi nell’area vip”.

