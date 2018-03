Al Bano e Romina stanno per diventare nonni? La foto insinua la dolce indiscrezione

Le vicende della famiglia Carrisi - Power non si sviluppano solo attraverso gli arcinoti presunti triangoli amorosi tra Al Bano, Romina e Loredana Lecciso.

Niente affatto.

Perché adesso, stando alla foto pubblicata dal settimanale Di Più e mostrata in anteprima in un servizio a Pomeriggio 5, una dolce novità potrebbe affacciarsi nella vita della seguitissima famiglia italo-americana.

“Il settimanale Di Più diffida Romina Power”

Ma andiamo con ordine, perché la carne al fuoco è tanta. Nelle ultime settimane motivo di discussione è stata un’intervista rilasciata al settimanale Di Più da Taryn Power, sorella di Romina, che riportava commenti sull’ormai ex cognato definito “poco uomo” e anche sull’attuale sua compagna Loredana Leciso.

La cantante, però, non ha lasciato correre e riguardo a quelle dichiarazioni, ha attaccato il settimanale diretto da Sandro Mayer colpevole, a suo dire, di aver teso un tranello alla sorella. “Non leggete più questi giornalacci” aveva commentato attraverso i social su cui aveva pubblicato l’emoticon di un escremento accanto al nome del giornale.

Il settimanale aveva chiesto a Romina di rimuovere il post perché lesivo della sua immagine ma lei non l’ha fatto, per cui nel numero in edicola oggi è stata annunciata la diffida nei confronti di Romina Polwer e anche l’intervista integrale a Taryn Power volta a dimostrare la propria correttezza.

“Al Bano e Romina stanno per diventare nonni?”

Ma Di Più ha lanciato anche un gossip che riguarda Cristel Carrisi, figlia di Al Bano e Romina. La giovane donna, sposata nel settembre 2016 con l'imprenditore Davor Luksic, è raffigurata con quello che sembra proprio un gran bel pancione… Ed ecco che la foto insinua il dolce sospetto: “Al Bano e Romina stanno per diventare nonni?”. Ora sì che si (ri)aspettano repliche…

Di seguito il servizio sulla vicenda mandato in onda da Pomeriggio 5: