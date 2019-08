Cristel Carrisi ha partorito: l'annuncio di nonna Romina Power

"Quella manina che la mamma non lascerà per il resto della vita". E, a corredo della frase, la foto di un pugnetto chiuso. Così Romina Power annuncia via social la nascita della seconda nipotina, Cassia, figlia di Cristel e del marito Davor Luksic, sposato nel 2016. La notizia arriva sui social.

Cristel Carrisi ha partorito

Una gioia enorme per Al Bano e Romina, di nuovo nonni ad un anno dalla nascita di Kai, avuto sempre da Cristel lo scorso anno. Migliaia di auguri da parte dei follower, che hanno lasciato sotto al post le loro congratulazioni. "Io e mio marito Davor sognamo una famiglia molto numerosa", ha raccontato tempo fa Cristel, "E non ci fermermo qui". "I miei genitori sono felicissimi", ha poi aggiunto in riferimento ad Al Bano e Romina, "hanno sempre detto che volevano tanti nipotini". E lei ha tutte le intenzioni di accontentarli.

La storia d'amore tra Cristel e Davor

Cristel e Davor, imprenditore di origine croata, si sono sposati il 3 settembre del 2016 nella chiesa barocca di San Matteo, a Brindisi, dopo quattro anni d'amore. Due anni dopo la nascina del primogenito, Kai, accolta come una grande gioia in casa Carrisi. “Riflettevo che la parola nonno ripete due volte ‘no’, non capisco perché! È una emozione bellissima, invece” aveva commentato il neononno del suo primo nipote: “Brava Cristel che lo ha fatto!”.