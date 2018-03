Al Bano e Romina nonni? Il ‘pancino’ di Cristel fa il giro della rete

Una cicogna sarebbe in volo verso casa Carrisi. Cristel, primogenita di Al Bano e Romina, aspetterebbe un figlio da Davor Luksic, primo eventuale nipotino per la coppia d’oro della musica italiana. I diretti interessati al momento non confermano né smentiscono, ma sulle riviste di gossip e nei talk televisivi è un gran parlare a tal proposito.

E’ stato il programma di Eleonora Daniele “Storie Italiane” a diffondere stamattina la prima foto con pancino (sospetto) della Carrisi. Fonte dello scatto sarebbero i social, dove l’immagine è stata pubblicata ma poi prontamente rimossa. Il web, però, è come una casa ‘che nasconde ma non ruba’ e così il ritratto della bella 32enne con pancione ancora continua a girare per la rete. Il nipotino, insomma, non è ancora arrivato, ma è già al centro del gossip. Qualora i pettegolezzi venissero confermati...Benvenuto!